ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

Il campionato della Roma proprio non decolla; i giallorossi buttano al vento una gara già vinta facendosi rimontare da un Chievo non certo irresistibile e lasciano in piedi tutti i dubbi finora emersi sulla loro reale competitività a certi livelli, dopo la controversa campagna di rafforzamento posta in atto dal ds Monchi ed ampiamente contestata dai tifosi presenti ieri all’Olimpico al termine della partita.

In due gare casalinghe la compagine di Di Francesco, che non pare ancora avere le idee chiare su uomini e modulo, ha “rimediato” soltanto due pareggi, non proprio un bel viatico per le proprie ambizioni di classifica.

GARA – Il tecnico romanista, anche in vista dell’esordio in Champions con il Real Madrid, opta per un leggero turnover, lasciando fuori Fazio e De Rossi ma sostituendo il centrale argentino con il ripescato Juan Jesus; per il capitano c’è invece Nzonzi; davanti con Dzeko ci sono Under ed El Shaarawy mentre Cristante e Pellegrini ottengono la fiducia a centrocampo. D’anna non fa sorprese presentando una formazione abbottonata e compatta. Il caldo potrebbe agevolare i piani tattici dei clivensi ma i giallorossi partono bene e dopo qualche avvisaglia targata Dzeko sbloccano la contesa già al 10’: cross di Florenzi (preferito a Karsdorp nonostante non al meglio) e tap-in vincente di El Shaarawy, libero in piena area di rigore. Lo stesso Florenzi è costretto a lasciare il campo al 24’ sostituito dal difensore olandese; recupero troppo frettoloso? La Roma comunque continua a spingere e sia pure senza incantare al 30’ raddoppia: Under in area pesca Dzeko che addomestica il cuoio di petto e poi, dopo averlo protetto, lo serve per l’accorrente Cristante che realizza la sua prima rete in maglia giallorossa. La pratica sembrerebbe archiviata, anche se gli ospiti si avvicinano pericolosamente dalle parti di Olsen con Stepinski e Birsa, entrambi di testa. Ad inizio ripresa D’anna prova a cambiare qualcosa inserendo Hetemaj (fuori Obi) e la sua squadra ci guadagna in palleggio e geometrie. Al 7’ Birsa centra l’incrocio dei pali dal limite dell’area ed accorcia le distanze. La Roma barcolla, il centrocampo filtra con grande difficoltà ed in avanti produce solo un lampo di Under respinto da Sorrentino ed uno del solito Dzeko che il portiere ospite neutralizza. Di Francesco corre ai ripari con De Rossi schierato al fianco di Nzonzi in un 4-2-3-1 che vede Cristante avanzato nei trequartisti, ma l’esito del cambio tattico non è quello voluto ed al 38’ arriva anche il pareggio: Leris, da poco entrato, s’invola a sinistra e centra per Giaccherini che non arriva all’appuntamento con la palla, “catturata” da Kolarov che però s’impappina e costringe Olsen a salvare con difficoltà, Stepinski riesce ad arrivare per primo sulla ribattuta del portiere, si gira in mezzo alle statuine giallorosse, e lo trafigge con un tocco preciso sul palo opposto. La Roma è sotto shock come tutto lo stadio e per poco il Chievo non la vince: al 5’ di recupero infatti Giaccherini salta un Karsdorp ancora una volta inadeguato, e prova un tiro a giro che Olsen tocca deviando il pallone a scheggiare la traversa. Finisce lì con i cori anti Pallotta a fare da sfondo all’uscita delle squadre dal campo.

DI FRANCESCO - "Prendiamo gol con troppa facilità, io chiedo sempre alla mia squadra di andare a chiudere le partite, questa era una gara che avevamo in controllo e non puoi pensare di non chiuderla. Non siamo stati bravi. Abbiamo avuto tante occasioni, poi su una palla non pulita abbiamo subito gol. Nel primo invece è stato molto bravo Birsa che addosso aveva due uomini. Mercoledì sfideremo il Real Madrid, non dobbiamo perdere la nostra mentalità, anche se questi risultati possono un po' ledere la nostra sicurezza. La squadra propone e crea tanto, sviluppa manovre di qualità, però quando giochi così devi fare 4 o 5 gol per non soffrire nel finale. Questo oggi non è accaduto e abbiamo tenuto in vita il Chievo. Questo mercoledì non può accadere, dobbiamo partire da un'ottima fase difensiva per fare una grande fase offensiva".

ROMA-CHIEVO 2-2

MARCATORI: El Shaarawy (R) al 10', Cristante (R) al 30' p.t.; Birsa (C) al 7', Stepinski al 38' s.t.

ROMA: Olsen; Florenzi (dal 24' s.t. Karsdorp), Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini (dal 25' s.t. De Rossi), Nzonzi, Cristante; Under (dal 36' s.t. Kluivert), Dzeko, El Shaarawy (Fuzato, Mirante, Lu. Pellegrini, Perotti, Schick, Marcano, Santon, Fazio, Zaniolo).

All. Di Francesco.

CHIEVO: Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni (dal 42' s.t. Depaoli), Radovanovic, Obi (dal 1' s.t. Hetemaj); Birsa (dal 35' s.t. Leris), Giaccherini; Stepinski (Semper, Seculin, Tanasijevic, Pucciarelli, Kiyine, Grubac, Depaoli, Pellissier, Jaroszynski, Meggiorini).

All. D'Anna.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

NOTE: spettatori 39.849, incasso 1.269.698 euro. Ammoniti: Rossettini e De Rossi per gioco scorretto. Angoli: 9-2. Recuperi: 2' p.t., 5' s.t..