ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

Si diceva alla vigilia che vincere ad Empoli non sarebbe stato facile e non lo è stato; si diceva d’altro canto che la vittoria fosse l’unico risultato possibile per dare sostanza ad una ripresa appena accennata con il sofferto successo col Frosinone e la Lazio l’ha centrata, sia pura senza brillare e senza i suoi “alfieri”, ancora lontani dalla loro forma migliore.

Nota positiva l’aver vinto per la seconda volta consecutiva senza subire reti, un fenomeno che lo scorso anno si è manifestato poche volte nelle partite dei biancocelesti.

GARA – Nessuna sorpresa in casa Lazio; Inzaghi conferma modulo e formazione senza modificare nulla rispetto alle ultime apparizioni. Andreazzoli invece rinuncia ad un attaccante per proporre una squadra più “densa” a centrocampo ed il solo Zajc alle spalle di Caputo. La gara comincia su ritmi discreti anche se la Lazio è troppo compassata nel proporre le sue trame offensive; tuttavia Milinkovic, che dà qualche flebile segnale di se stesso, va due volte vicino al vantaggio; prima calciando fuori da ottima posizione dopo essersi liberato alla grande degli avversari, e poi quando è Rasmussen a disinnescarne la conclusione. Per l’Empoli, che non sta a guardare, il più pericoloso è Acquah che tira dalla distanza e soprattutto impegna Strakosha da due passi, con Zajc che sulla ribattuta la spara altissima. La Lazio non incanta ma pian piano prende campo e nel finale sfiora più volte la rete: ancora Milinkovic con un colpo di tacco impegna Terracciano e poi è Wallace, sul doppio fischio di Orsato, a prendere il palo con un colpo di testa da due passi su corner di Luis Alberto. Il trend è confermato al rientro in campo delle squadre dopo l’intervallo e Parolo, lesto e fortunato, deposita in rete un cross di Lulic, tra i biancocelesti più positivi. Al contrario della scorsa stagione, forse perché conscia degli attuali limiti, la Lazio non continua ad attaccare a testa bassa ma cerca di ridurre i ritmi, tenendo il pallone e cercando di rischiare il meno possibile. Entrano Caceres per Radu (infortunato) e soprattutto Correa per Milinkovic mentre l’Empoli si fa più offensivo con gli ingressi di Lagumina, Traore e Mraz. Non accade nulla di trascendentale fino agli ultimi minuti quando da una parte e dall’altra, improvvisamente, le occasioni fioccano: Immobile impegna due volte Terracciano che respinge; nella prima occasione la sfera finisce a Correa che a botta sicura prende il palo; poi è Marusic all’ultimo minuto di recupero a fallire l’infallibile e nel capovolgimento di fronte Caputo ha la palla della beffa, ma Strakosha ci mette la gamba e salva miracolosamente i tre punti.

INZAGHI – “Di questa gara salvo il risultato ed il fatto che si sia trattato del secondo 1-0 dell’anno. La scorsa stagione vincevamo le partite segnando di più, ma subivamo troppe reti. Dobbiamo essere più bravi ad aggiustare la mira e continuare questa striscia di vittorie anche in Europa League. Abbiamo concesso parecchio palleggio all’Empoli e questo ci ha creato dei problemi. Avremmo dovuto concretizzare prima le occasioni create. Probabilmente i nostri avversari avrebbero meritato di più. Noi però siamo stati bravi a gestire il risultato. Certo, avremmo dovuto raddoppiare e se avessimo preso il gol alla fine non sarei così contento. Immobile? fa notizia quando non segna per tre gare di fila. E’ in crescita, sta lavorando molto e sono sicuro che tornerà presto a fare gol”.

EMPOLI - LAZIO 0-1

MARCATORI - Parolo (L) al 47’

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Veseli; Acquah (dal 75’ s.t. Traore), Capezzi, Bennacer (dal 81’ s.t. Mraz ); Zajc (dal 60’ s.t. La Gumina), Krunic; Caputo. All.: Andreazzoli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (dal 54’ s.t. Caceres); Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (dal 67’ s.t.Correa al 67’), Lulic; Luis Alberto (dal 74’ s.t.Durmisi); Immobile. All.: S. Inzaghi

ARBITRO: Orsato sezione di Schio.

AMMONITI: Silvestre (E), Bennacer (E), Parolo (L) per gioco scorretto; Durmisi (L) e Marusic (L) per proteste

RECUPERI: 1’ p.t., 4’ s.t..