ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

La Roma non si ritrova, anzi a Bologna cade ancora di più in una crisi tanto profonda quanto imprevedibile; contro una squadra che non aveva mai vinto e non era mai riuscita a segnare una rete in campionato, riesce nell’impresa di uscire sconfitta, “giocando” una gara insulsa, senza mai mostrare segnali di ripresa, senza orgoglio, senza idee. Ora in pochi giorni saranno i derbies, quello regionale col Frosinone e quello cittadino contro la Lazio, a dare la misura di un gruppo, a livello tecnico e caratteriale, che rischia di sfaldarsi, colando a picco col suo allenatore; soltanto due risultati positivi, preferibilmente conditi da prestazioni convincenti, rimetterebbero in sesto un inizio di stagione finora sconfortante.

GARA – Pippo Inzaghi, che molti danno già all’ultima spiaggia, cambia la squadra reinserendo Krejci tra i titolari con Svanberg in luogo del malconcio Poli e coppia d’attacco formata da Falcinelli e Santander. Di Francesco risponde con l’ennesima formazione diversa: davanti c ‘è Kluivert, a centrocampo torna il terzetto-base composto da Cristante, Pellegrini e De Rossi mentre sorprende Marcano schierato a sinistra in luogo dello spento Kolarov. All’inizio è la Roma a menare le danze ma l’ex Skorupski si oppone ai tentativi di Fazio, Perotti e Kluivert; i padroni di casa non stanno a guardare, trovando in Santander una “boa” mobile ed abile ad assistere le incursioni dei compagni. Al 35’ i felsinei spezzano l’equilibrio: cross di De Maio smanacciato da Olsen, palla a Mattiello che da destra si accentra e lascia partire una saetta imprendibile per il portiere svedese. La Roma non ci sta e pur trotterellando e senza trame particolarmente ficcanti si porta pericolosamente dalle parti del portiere polacco che due volte sventa su Fazio e sembra battuto al 45’ ma Pellegrini spara alto sopra la traversa dopo la sua uscita a vuoto. I giallorossi devono recuperare ma non riescono a cambiare ritmo, sembrano spenti, prigionieri di un compitino che non riescono ad assolvere: Di Francesco ci prova con Pastore per Cristante e più avanti con Under per Kluivert, evanescente ma perlomeno volenteroso, ed infine Fazio lascia spazio a Kolarov. In effetti i capitolini arrivano al tiro ma la mira non è mai quella giusta e nel caso poi ci pensa Skorupski, decisissimo a farsi rimpiangere. Dall’altra parte invece la precisione è chirurgica e statisticamente sospetta, il che dà la misura del momento, anche sfortunato, vissuto dalla Roma: seconda incursione e secondo goal! Al 14’ è Santander, alla sua prima rete italiana, a bucare Olsen al termine di una buona azione di contropiede orchestrata da Dzemaili e rifinita da Falcinelli. A questo punto la squadra di Di Francesco si arrende, concedendo ad Okwonkwo l’opportunità della terza rete. Finisce con Inzaghi che tira un sospiro di sollievo mentre lo spicchio di curva dei tifosi giallorossi rumoreggia cori poco raccomandabili nei confronti di squadra e società.

DI FRANCESCO - "Se avessi le spiegazioni... Non sono riuscito a trovare le soluzioni e mi sento tra i responsabili. Sento parlare poco di atteggiamenti, di fuoco dentro. È quello che serve con squadre come il Bologna quando devi fare giocate importanti, concretizzare occasioni a un metro dalla porta. Se perdi tutti i contrasti è solo demerito tuo. Non sono abituato a cercare alibi, ma soluzioni. Non so dire con quale sistema di gioco andrò avanti, devo cercare gli uomini giusti più che i calciatori giusti. Questa squadra dà la sensazione di avere poca solidità difensiva ed è quello che ci sta facendo fare queste figuracce - continua Di Francesco -. Se la squadra non si è rimessa in discussione dopo lo scorso anno? Nel calcio bisogna dimostrare anno dopo anno: paradossalmente ho lavorato più tempo con i ragazzi dal ritiro, su certi meccanismi difensivi, e questo mi fa rabbia. Devo cambiare perché non posso accettare queste cose. Tutti lo scorso anno si sacrificavano: recuperavano tanti palloni, soprattutto davanti. In questo momento è tutto contro di noi, i fatti ci condannano: dobbiamo stare zitti e pedalare".

BOLOGNA –ROMA 2-0

MARCATORI: Mattiello (B) al 36' pt, Santander (B) al 14' st

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg (Mbaye dal 16' st), Nagy, Dzemaili, Krejci; Santander (Destro dal 36' st), Falcinelli (Okwonkwo dal 23' st). All Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio (Kolarov dal 19' st), Marcano; Cristante (Pastore dal 9' st), De Rossi, Pellegrini; Kluivert (Under dal 14' st), Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: Ammoniti De Rossi (Ro), Cristante (Ro), Fazio (Ro), Pellegrini (Ro), Mbaye (B), De Maio (B).