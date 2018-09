ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

La Lazio continua la sua striscia positiva inanellando la quarta vittoria consecutiva (tre in campionato ed una in Europa League) e finalmente trova anche una bella prestazione, con alcuni dei suoi giocatori migliori in decisa crescita di condizione e rendimento; sugli scudi, a sorpresa, anche Caicedo che bissa la bella prova di giovedì scorso andando anche in goal.

Ora la trasferta di Udine di mercoledì ed il derby di sabato prossimo dovranno stabilire se davvero la squadra sia tornata sui suoi livelli e possa quindi essere considerata nuovamente in corsa per una delle posizioni nobili della classifica.

GARA – Inzaghi coglie tutti in contropiede schierando per la prima volta dal’inizio una Lazio a due punte: vicino ad Immobile c’è Caicedo, premiato per il costante impegno, la professionalità e l’ottimo stato di forma mostrato contro l’Apollon; in difesa Wallace viene spostato a sinistra con Caceres dalla parte opposta; resta in panchina Luis Alberto. Ballardini invece inserisce Zukanovic nel pacchetto arretrato, avanzando Gunter e concedendo spazio a Meideros in attacco.

La Lazio approccia decisamente bene la partita e passa dopo appena 7’ proprio con Caicedo che incorna di potenza, in tuffo, un lancio lungo di Wallace rifinito, sempre di testa, da Milinkovic. Gli ospiti reagiscono e Strakosha deve impegnarsi per opporsi a Piatek, capocannoniere del campionato, mentre Romulo conclude fuori. Parolo calcia alto dalla distanza ma al 23’ è bravo a sfruttare il pressing di Caicedo che ruba palla a Bessa, per servire Immobile che in diagonale batte l’ex compagno di squadra Marchetti per il 2-0. Il tecnico genoano prova a cambiare le carte in tavola e già al 27’ sostituisce Spolli con Kouame, modificando l’assetto tattico in un 3-4-2-1. Il Genoa sembra raccogliere i frutti dei suoi sforzi alla ripresa delle ostilità quando Piatek, implacabile, sfrutta un rimpallo favorevole su Acerbi e batte Strakosha. Ma è soltanto un fuoco di paglia perché i biancocelesti al 7’ richiudono lo spiraglio rossoblu grazie a Milinkovic-Savic che sigilla la sua prestazione, finalmente all’altezza dello scorso anno, con un colpo di testa potente e preciso su cross di Lulic. A questo punto anche Inzaghi fa qualche cambio ma la squadra non si disunisce e continua a cercare il goal che trova ancora con Immobile, prima doppietta stagionale, al termine di un’azione personale di Correa che trova la respinta di Marchetti. La contesa si chiude ed il popolo laziale può esultare…

INZAGHI - "La Lazio veniva da tre vittorie. Ci siamo ritrovati già da qualche partita, avevo detto che anche questa sarebbe stata importantissima. Siamo stati bravi ad interpretarla. La gara si è riaperta per colpa di un infortunio di Acerbi, i ragazzi sono stati bravi a reagire. Già da stasera testa a Udine. Milinkovic molto bene, mi è piaciuto. Pensavo di tenerlo in campo, ma poi ho pensato che aveva giocato anche in Europa League e l'ho risparmiato, tenendo dentro Parolo. Caicedo per me è una valida soluzione. Un grandissimo lavoratore, sono contento che sia rimasto con noi anche se in estate qualcuno aveva storto il naso. Spero che continui a lavorare così, sarà utile alla squadra”.

Lazio-Genoa 4-1

Lazio: Strakosha, Wallace, Acerbi, Caceres, Marusic (41' st Patric), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic (26' st Badelj), Lulic, Caicedo (16' st Correa), Immobile ( in panchina Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Durmisi, Murgia, Jordao, Cataldi, Luis Alberto). All.: S. Inzaghi.

Genoa: Marchetti, Biraschi, Spolli (27' pt Kouame), Zukanovic, Gunter, Romulo (12' st Lazovic), Bessa, Hiljemark, Criscito, Medeiros (16' st Sandro), Piatek (Vodisek, Radu, Pedro Pereira, Lakicevic, Mazzitelli, Rolon, Omeonga, Dalmonte, Pandev). All.: Ballardini

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel p.t. 7' Caicedo, 23' Immobile; nel s.t. 1' Piatek, 8' Milinkovic, 44' Immobile.

Angoli: 5-3 per la Lazio.

Recupero: 3' e 3'.

Ammoniti: Spolli, Bessa, Badelj per gioco scorretto.

Spettatori: 25.000.