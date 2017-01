Canzoni e Poesia dal Mondo: Tosca all’Auditorium Parco della Musica

Anche quest’anno (l’iniziativa della scuola di Pace arriva alla sua XXI edizione) la Befana della Gioia si recherà con una Carovana, condotta dal JoyBus di Capitan Gioia e i volontari della Scuola di Pace, di RomAltruista e di RNS Monterosi, a portare i giocattoli direttamente a domicilio ai bambini delle case famiglia e centri accoglienza che ne hanno fatta richiesta.

Contemporaneamente verranno organizzate 2 iniziative pubbliche di consegna dei giocattoli, ai bambini che non possono permetterseli, nei quartieri popolari della città:

Il 5 Gennaio dalle h. 10.00 alle h. 17.00 a Centocelle presso la ex-sala consiliare del Municipio V, intitolata a “Lucio Conte”, in via Prenestina 510 (Angolo via Palmiro Togliatti).

Il 6 Gennaio dalle h. 10.00 alle h. 14.00 a Torpignattara presso la ex-sala consiliare del Municipio V in piazza Della Marranella.

Per chi vuole portare i giocattoli da donare ai bambini può farlo nei giorni 3 e 4 Gennaio, presso il magazzino giocattoli in zona prenestina Villa Gordiani.

Per l’indirizzo esatto si può chiamare il n. 3884481174 o inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Servono in particolare giocattoli nuovi e libri, per ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni.

Inoltre si prega di non portare peluche perché ne sono stati già raccolti tantissimi.

Vuoi donare la tua bici a un/una ragazzo/a che non ce l’ha? Potrai dargliela direttamente tu il 5 e 6 Gennaio, nelle giornate di consegna giocattoli. (inviaci la tua disponibilità e una foto della bici)

Ulteriori info:

http://www.romabambina.org/2016/12/27/la-befana-della-gioia-consegna-i-giocattoli-ai-bambini-che-non-ne-hanno/

http://www.romabambina.org/raccolta-giocattoli/