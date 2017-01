Canzoni e Poesia dal Mondo: Tosca all’Auditorium Parco della Musica

Nella meravigliosa cornice di Castel S. Angelo, uno dei luoghi più visitati e apprezzati del centro di Roma, riapre i battenti fino al 25 gennaio, nella sua originaria location che l'ha resa unica dal 2001, la manifestazione ‘Natale a Roma’, ideata e organizzata dall'associazione 'Il Faro'.

Grazie all’ospitalità del Municipio I e della Sovraintendenza di Roma, è stato possibile allestire in una delle aree più suggestive del centro storico una pista di pattinaggio sul ghiaccio che si sviluppa su circa 800 mq e che, pattini ai piedi, allieterà queste giornate di festa a famiglie, ragazzi, ma anche agli innumerevoli turisti che, ogni giorno, passeggiano lungo le storiche strade della Capitale.

In continuità con l’esperienza pluriennale nell’ambito dell’ideazione e gestione di eventi a grande partecipazione pubblica, con le sue 50.000 presenze circa rilevate nelle precedenti stagioni, e nel rispetto della tradizionale magia natalizia, la manifestazione ospita anche per l’edizione 2017 un fitto calendario di appuntamenti: esibizioni di pattinatori professionisti e tanti momenti di gioco e di intrattenimento per i più piccoli, ma sarà anche luogo di partecipazione per alcune iniziative di solidarietà, realizzate in collaborazione con le associazioni territoriali.

Da anni, tra le altre, l'associazione 'Il Faro' condivide con il Municipio I il progetto 'Pattiniamo Insieme' realizzato in collaborazione con scuole, case famiglie e associazioni di volontariato che in particolare si occupano di disabilità, con lo scopo di creare un binomio costruttivo tra sport e integrazione sociale, nonché occasioni di solidarietà civile.

La manifestazione è aperta tutti i giorni con orario no stop dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Il costo del biglietto intero è di 9 €, per i bambini al di sotto dei 14 anni e accompagnati il costo è di 7,00 €. Il biglietto è valido per un turno da 55 minuti a persona. Nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio sono previsti orari speciali, che saranno pubblicati sul sito internet www.natalearoma.it.

Informazioni di servizio

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 (no stop)

Costi:

Biglietto intero 9,00 €

Biglietto ridotto (valido dal lunedì al giovedì) 7,00 €. La riduzione sarà valida per i bambini fino a 14 anni di età, accompagnati dai genitori esibendo un documento valido o tessera sanitaria.