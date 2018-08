L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Un autentico bagno di folla in piazza del Comune, a Sabaudia, ha salutato la terza tappa delle finali regionali di Miss Italia, giunta alla sua 79a edizione. In palio c’era il titolo di Miss Eleganza Lazio 2018, molto importante perché consente alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali di Jesolo.

La fascia di Miss Eleganza fu assegnata per la prima volta nel 1950 a Sofia Loren, per “ripagarla” della mancata vittoria. Una simile bellezza, infatti, non poteva non essere premiata. Per l’occasione a Sabaudia l’organizzazione del concorso per il Lazio, la Delta Agency, ha tributato all’attrice un autentico omaggio, con “spezzoni” dei suoi film più celebri, da “Ieri, oggi e domani” a “Riso amaro”.

Le due date di Miss Italia, patrocinate dal comune di Sabaudia e inserite all’interno della rassegna “Moda sotto le stelle”, sono state condotte dalla frizzante Margherità Praticò e dirette da Mario Gori.

Trenta le concorrenti in gara ieri sera, impegnate in differenti quadri coreografici: in abiti d’alta moda degli stilisti Franco Ciambella e Christian Luongo e gioielli Miluna, con gli abiti da sposa della nuova collezione Celli, in costume in una divertente coreografia marinara sulle musiche di Edoardo Vianello e con il tradizionale body da gara per il consueto passaggio davanti alla giuria, dove siedevano il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bonetti e l’assessore alle attività produttive Emanuela Palmisani.

E ancora la stilista Maria Celli, la supermodel pontina Carla Barucci, tra le protagoniste dello speciale costumi del celebre “Sports Illustrated”, la modella Elisa Rinalduzzi, finalista nazionale lo scorso anno, la splendida sabaudiana Alessia Russo, Miss Cinema Lazio 2016 e madrina dell’evento, il fotografo di moda Luca Corsetti, l’hair stylist Francesco Termine, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone.

Lo scrutinio, particolarmente laborioso, ha determinato il seguente verdetto:

1a classificata, MISS ELEGANZA LAZIO 2018, MARTA VALENTINI, 20enne di Frosinone, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.

2a classificata ELENA PALUMBO, 22 anni, romana di San Giovanni, bionda, occhi azzurri, è alta 178 cm, diplomata in ragioneria, ama le serie tv, viaggiare, fare shopping e uscire con gli amici. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella.

3a classificata BEATRICE FIORENTINI, 18enne di Grottaferrata, mora, occhi marroni è alta 166 cm, deve frequentare il 5° anno di moda e design, pratica sport circensi, ama disegnar e scrivere. Il suo sogno è quello di affermarsi come attrice.

4a classificata CHIARA BORDI, 18 anni a settembre, di Tarquinia, capelli neri, occhi marroni, alta 175 cm, deve frequentare il 5° anno di liceo classico, pratica canottaggio e windsurf e ama suonare la chitarra. Il suo sogno è quello di diventare Miss Italia!

5a classificata NICOLE CERETTA, compirà 18 anni l’11 agosto, vive all’Eur, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella.

6a classificata MARTINA BOVE, 20enne romana dell’EUR, capelli castano-scuro, occhi verdi, alta 175 cm. Diplomata al liceo linguistico, deve frequentare il terzo anno di lingue a Tor Vergata. Pratica danza classica e moderna, ama ascoltare musica. Sogna il mondo dello spettacolo, come modella o attrice.

Marta, grazie al titolo conquistato, accede alle prefinali nazionali, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7.

Di seguito il calendario delle prossime date:

5 Agosto - Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2018 - Tor San Lorenzo (RM)

6 Agosto - Miss Equilibra Lazio 2018 - Poggio Mirteto (RI)

10 agosto - Miss Sport Lazio 2018 – Frascati (RM)