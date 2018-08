L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

La diciottenne di Ostia Antica, premiata da Filippo Bisciglia e Clayton Norcross, ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2018 accedendo così alle prefinali nazionali di Jesolo.

“La carica delle diciottenni”. Potremmo così riassumere l’epilogo della quarta tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia, andata in scena a Tor San Lorenzo, presso il villaggio Sabbie d’Oro. Cinque delle prime sei ragazze premiate, nonché tutte le tre ragazze del podio, sono infatti nate nel 2000, anno che segna la divisione tra le millennials e le post millennials, o meglio tra la generazione Y e la generazione Z. Una fascia di consumatori molto attivi, che compra online, acquista low cost, aspetta l’happy hour. Sono youtuber, fashion blogger e instagrammer.

Tutte le partecipanti di Miss Italia sono dunque millennials ma dalla prossima edizione inizieranno ad arrivare le post millennials.

Ma andiamo all’evento, organizzato dalla Delta Events e magnificamente condotto da Margherità Praticò, che ha assegnato il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2018.

Le 22 concorrenti in gara, dopo essersi sottoposte a un attento lavoro di trucco e parrucco impeccabilmente eseguito dalle ragazze della RomEur Academy, si sono esibite in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori: in abito da sera con i gioielli Miluna, in costume da bagno in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Edoardo Vianello e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria, composta da molti addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo, tra i quali Filippo Bisciglia, osannato dai giovanissimi e reduce dal successo di “Temptation Island” e l’attore Clayton Norcross, noto per “Beautiful”, che hanno premiato la vincitrice.

E ancora: il regista Christian Marazziti, recentemente al cinema con “Sconnessi”, Maria Celli, stilista d’abiti da sposa dell’omonima maison, Manuela Iniart, pittrice di “pance”, Francesca Manzini, speaker di RDS, Marco Senise, conduttore TV e Andrea Quattrini, press agent di molti personaggi dello spettacolo.

Immancabile anche la giuria tecnica: dal look maker Lello Sebastiani all’hair stylist Francesco Termine, dal fotografo di moda Luca Corsetti al personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, per finire con lo chef de “La prova del cuoco” Bruno Brunori.

Un laborioso scrutinio ha decretato la seguente graduatoria:

prima classificata MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2018 CAMILLA DEL PINTO, 18enne di Ostia Antica, capelli neri, occhi marroni, alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di Scienze umane a Ostia. Pratica fitness e pole dance, ama sfilare e cucinare. Sogna di affermarsi come modella.

2a classificata SIRIA SCHIFI, 18enne di Rieti, capelli neri, occhi verdi, alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’Istituto socio-sanitario. Pratica fitness ed equitazione, ama viaggiare. Sogna di fare la modella o l’attrice.

3a classificata MARIKA NARDOZZI, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.

4a classificata SONIA VIGO, 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 170 cm. Appena diplomata con 100 all’istituto tecnico economico di Latina, pratica ginnastica ritmica, salsa e bachata, ama viaggiare e leggere. Sta studiando per diventare consulente finanziario ma il suo sogno è quello di diventare attrice.

5a classificata FEDERICA PAOLUCCI, 20enne di Capena (RM), bionda, occhi azzurri, è alta 178. Diplomata al liceo scientifico, è al secondo anno di ingegneria chimica, pratica pallavolo e jogging, ama gli animali. Più che un sogno ha un obiettivo: diventare un bravo chimico farmaceutico.

6a classificata BEATRICE FIORENTINI, 18enne di Grottaferrata, mora, occhi marroni è alta 166 cm, deve frequentare il 5° anno di moda e design, pratica sport circensi, ama disegnar e scrivere. Il suo sogno è quello di affermarsi come attrice.

Camilla, grazie al titolo conquistato, accede alle prefinali nazionali, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7.