L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Grazie al titolo vinto allo Sporting Village di Frascati ottiene un passaporto per le prefinali nazionali di Jesolo.

Nella splendida cornice dello Sporting Village di Frascati, si è svolta la sesta tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia. In palio il titolo di Miss Sport Lazio 2018, passaporto valido per le prefinali nazionali di Jesolo.

Sulla passarella allestita a bordo piscina ventiquattro ragazze si sono date battaglia con un unico obiettivo: conquistare la fascia e con essa un passaporto valido per le prefinali nazionali di Jesolo.

E si sono preparate al meglio per raggiungerlo, sottoponendosi a meticolose sedute di trucco e parrucco, con gli instancabili team della RomaEur Academy e della Decamano Academy.

Le prove dei balletti, delle coreografie - dirette dal regista Mario Gori - fino al momento decisivo, le uscite davanti alla giuria, per trasformare il sogno in realtà.

Tre diversi quadri moda, in abito da sera con i gioielli Miluna, in costume da bagno, sulle canzoni di Raffaella Carrà e con il tradizionale body da gara.

L’impeccabile Margherità Praticò le chiama più volte sul palco, singolarmente e a gruppi, per agevolare il lavoro della giuria, composta da molti addetti ai lavori, dai fotografi di moda Pino Leone e Luca Corsetti alla make-up artist Daniela Mariotti, dall’hair styilist Francesco Termine alla docente di scienze motorie Dott.ssa Gloria Pau. E ancora il presidente del Frascati Sporting Village Massimiliano Pavia, l’agente Miluna Mara Urbinati, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone e lo chef amico del concorso Bruno Brunori.

Questa la graduatoria finale:

MISS SPORT LAZIO BEATRICE FIORENTINI, 18enne di Grottaferrata, mora, occhi marroni, alta 166 cm, deve frequentare il 5° anno di moda e design, pratica sport circensi ed è molto brava con i tessuti aerei, ama disegnare e scrivere. Il suo sogno è quello di affermarsi come attrice.

2a classificata ALICE PELUCCHINI, 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Studentessa in ragioneria, deve frequentare l’ultimo anno. Pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico e allena una squadra. Ama stare in compagnia. Sogna di diventare una brava modella.

3a classificata MARIKA NARDOZZI, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.

4a classificata ERIKA INNOCENZI, 22 anni, romana di Casalpalocco, occhi verdi, capelli castani, alta 168 cm. Laureata in Interior Design, pratica diversi sport, tra i quali sci e fitness. Ama correre. Il suo sogno è quello di diventare un’ottima maestra di sci.

5a classificata ROBERTA CERQUETI, 24enne romana di Tor Pignattara, alta 173 cm., bionda, occhi verdi, diploma scientifico in tasca e laureanda in scienze politiche. Pratica fitness e i balli latini (salsa, bachata e reggaeton). Sogna una carriera da diplomatica, magari ambasciatrice.

6a classificata CHIARA SAVOCCHI, 21enne di Latina, alta 177, capelli castani, occhi verdi. Ha conseguito il diploma come educatrice, pratica fitness 3/4 volte a settimana e ama andare al cinema e a fare shopping. Il suo sogno? Aprire un asilo nido

Con la fascia conquistata Beatrice accede, come detto, alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti.