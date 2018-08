L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

La 18enne dell’Eur, eletta a Cinecittà World tra ventisei concorrenti, conquista il passaporto per le prefinali nazionali di Jesolo. Insieme a lei Camilla Del Pinto, vincitrice della fascia di Miss Cinema Roma, che lascia il titolo precedentemente vinto alla reatina Siria Schifi

Si è svolta nello splendido parco tematico di Cinecittà World, l’attesa elezione di Miss Roma 2018, settima tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia, che ha visto anche l’assegnazione della fascia di Miss Cinema Roma 2018.

Una location prestigiosa inaugurata nel 2014 sui terreni dei vecchi studi cinematografici “Dinocittà” - realizzati negli anni sessanta da Dino De Laurentiis - dove sono stati girati numerosi film con le maggiori star hollywoodiane.

Un legame storico che dagli anni ’40 unisce Miss Italia al mondo del Cinema italiano e in particolar modo a Cinecittà, reso ancora più forte dal fatto che il celebre produttore nel 1949 sposò Silvana Mangano, eletta Miss Roma nel 1947 e portata al successo nel 1948 dal film “Riso amaro”, da lui stesso prodotto.

La serata, organizzata dalla Delta Events e presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, ha voluto omaggiare - con video e contributi cinematografici - alcune attrici di oggi che hanno avuto successo grazie a Miss Italia: Anna Valle, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi.

Ventisei le concorrenti che hanno sfilato nella suggestiva Cinecittà Street in quattro differenti quadri coreografici: con le creazioni d’alta moda della maison Celli, in costume da bagno sulle note dei tormentoni dell’estate, in tubino nero e gioielli Miluna, per chiudere con il tradizionale body da gara. Molto apprezzate le sfilate in stile “street fashion”.

In giuria, a fare gli onori di casa, l’amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini. Tra gli altri autorevoli giurati la stilista Maria Celli, il produttore cinematografico Luigi De Filippis, la press agent cinematografica Carolina De Laurentiis (nipote di Alfredo, fratello di Dino) e il fotografo di moda Pino Leone.

Giuria che, dopo il doppio scrutinio, ha stilato le due seguenti graduatorie:

MISS ROMA 2018 NICOLE CERETTA, 18enne dell’EUR, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella.

Nicole ha ricevuto la fascia da Roberta Di Re, Miss Roma 2017, in un ideale passaggio di consegne.

Al secondo posto ELENA PALUMBO, 22enne di San Giovanni, bionda, occhi azzurri, è alta 178 cm, diplomata in ragioneria, ama le serie tv, viaggiare, fare shopping e uscire con gli amici. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella.

Al terzo posto BEATRICE SIMMI, 25enne di Cerveteri, castana, occhi marroni, alta 177 cm. Beatrice ha conseguito due lauree, la triennale in scienze delle comunicazioni alla Lumsa di Roma e la specialistica in marketing e comunicazione allo Iulm di Milano. Pratica crossfit e ama correre. Attualmente lavora nell’azienda di famiglia, nel settore dell’edilizia, ma sogna di diventare una specialista del digital marketing.

MISS CINEMA ROMA 2018 CAMILLA DEL PINTO, 18enne di Ostia Antica, capelli neri, occhi marroni, alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di Scienze umane a Ostia. Pratica fitness e pole dance, ama sfilare e cucinare. Sogna di affermarsi come modella.

Al secondo posto, anche qui, ELENA PALUMBO, che ha già un titolo regionale, Miss Equilibra Lazio 2018.

Al terzo posto BEATRICE FIORENTINI, 18enne di Grottaferrata, mora, occhi marroni è alta 166 cm, deve frequentare il 5° anno di moda e design, pratica sport circensi, ama disegnar e scrivere. Il suo sogno è quello di affermarsi come attrice.

Camilla Del Pinto, per effetto della fascia conquistata stasera, lascia il titolo precedentemente vinto lo scorso 5 agosto a Tor San Lorenzo, MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2018, alla seconda in graduatoria, SIRIA SCHIFI, 18enne di Rieti, capelli neri, occhi verdi, alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’Istituto socio-sanitario. Pratica fitness ed equitazione, ama viaggiare. Sogna di fare la modella o l’attrice.

Nicole, Camilla e Siria accedono, come detto, alle prefinali nazionali del concorso di Patrizia Mirigliani, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti.

Foto: Valerio Cosmi