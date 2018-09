ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

Roxana Chirita, 14enne castana, occhi marroni, alta 1.78, è Miss Teenager Original Italia 2018. Di genitori romeni ma residente a Roma, ama fare shopping e andare al cinema con gli amici. Sogna una luminosa carriera come modella e, considerando la giovane età, ha le carte in regola per farlo. Non a caso è stata premiata anche come “Miss Teenager Beauty” da Alberto Righini, titolare dell’agenzia milanese Luxx Models.

Roxana ha avuto la meglio sulle altre 26 concorrenti, conquistando così il primo titolo dopo l’interruzione dello storico concorso, avvenuta nel 2009, a causa della scomparsa di Nunzio Lusso, che lo aveva ideato nel 1964.

Al secondo posto si è classificata Silvia Cerioni, romana 18enne, mora, occhi verdi, alta 1.74; al terzo posto Roberta Di Lorenzo, di Caserta,17 anni, bionda, occhi verdi, alta 1.75.

Rinato grazie a Claudio Giorgi, Stefano Stefanelli e Riccardo Canini, il concorso, ha oggi una veste più moderna e social, vicina alle esigenze delle adolescenti, ma sempre nel rispetto della propria storia e tradizione, sulla quale vigila attento Alessandro Lusso, presidente onorario e figlio del fondatore, ovviamente presente alla serata per ricordarlo.

Del resto il concorso in cinquant’anni ha scoperto e lanciato alcune delle più famose dive dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana, come Gloria Guida, Ewa Aulin, Mita Medici, Silvia Dionisio, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri.

E due di loro erano presenti alla finale nazionale svoltasi presso l’A.Roma Lifestyle Hotel, fantastico complesso alberghiero e congressuale: l’affascinante attrice Barbara De Rossi (madrina dell’evento e vincitrice di Miss Teenager nel 1976) e la celebre attrice e showgirl Mita Medici (vincitrice nel 1968). Una terza, Bianca Guaccero – vincitrice dell’edizione 1995 – è invece intervenuta tramite un collegamento telefonico da Milano, dove è impegnata per il programma di Rai2 “Detto Fatto”.

La finale è stata presentata da Angelo Martini (già conduttore di “Numeri Uno”, Rai2) e da Angelica Massera (attrice, youtuber e web star con 1 milione di follower) e ha visto in gara 27 concorrenti, che si sono cimentate in prove di canto, ballo, recitazione e sfilate di moda, guidate dalla coreografa RAI Marilena Ravaioli e dal regista Stefano Stefanelli.

Le ragazze - truccate dal team di Lorena De Leonardis e pettinate da i Letizia di Roma - sono state inoltre protagoniste di tre diversi quadri moda: in body, con short e t-shirt e in abiti da sera della stilista Raffaella Tirelli, creatrice di una collezione di abiti originali, pezzi unici differenti l’uno dall’altro.

A valutare le concorrenti una commissione tecnica e una giuria VIP organizzata dalla nota casting director Flavia Frazzi e presieduta dall’attore Sebastiano Somma (già presentatore di Miss Teenager). Oltre alle sopracitate Barbara De Rossi e Mita Medici erano presenti l’attrice Maria Celeste Sellitto, la regista Simonetta Tavanti, lo scenografo Luigi Dell’Aglio, l’autore tv Eduardo Tasca, la manager di artisti Ketty Bellon e l’organizzatore di eventi Maurizio Mazza.

Nella commissione tecnica siedevano invece Alberto Righini (model manager), Francesco Oliviero (attore), Maria Grazia Putini (giornalista), Tiziana Fiorveluti (ballerina e coreografa), Stefano Tordi (ballerino e coreografo), Francesco Bellomo (regista e produttore teatrale), Gg Jack (produttore musicale), Alfonso Bettini (produttore musicale), Yury Patricelli (influencer), Federica Crespina (influencer) e Paolo Servadei (titolare WhiteGlo),

Oltre alla fascia regina di Miss Teenager Original Italia 2018 sono stati inoltre assegnati altri 10 titoli, secondo le diverse discipline artistiche:

Rebecca Giuliani è Miss Teenager Cinema, assegnato da TeatroAzione

Alice Manzione è Miss Teenager Television, assegnato da TeatroAzione

Alessia Castiglia è Miss Teenager Model, assegnato da Luxx Models

Roxana Chirita è Miss Teenager Beauty, assegnato da Luxx Models

Giada Venturini è Miss Teenager Canto, assegnato da Jeans Edizioni Musicali

Aurora Pasquini è Miss Teenager Danza, assegnato da StarDance Academy

Silvia Cerioni è Miss Teenager Sorriso, assegnato da White Glo

Roberta Di Lorenzo è Miss Teenager RT Fashion, assegnato da Raffaella Tirelli Moda

Alessia Sinatra è Miss Teenager Street-Style, assegnato da Give Me 5 Brand

Non solo la bellezza dunque, ma anche e soprattutto il talento.

Miss Teenager Original vuole infatti essere per le giovani concorrenti un’occasione irripetibile per accedere al mondo dello spettacolo e iniziare a costruire la propria personalità artistica, suggerire percorsi individuali, sviluppare le proprie specifiche abilità.

Lo spettacolo ha avuto naturalmente anche diversi ospiti canori, tra i quali i Milk and Coffee, Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa), Beatrice De Dominicis (corista “Domenica In”) e Deborah Xhako (finalista “The Voice 2018”).

Un ringraziamento speciale va agli sponsor del concorso, Roberta Nenni - abbigliamento e accessori e White Glo, azienda che ha sviluppato una specifica linea di trattamenti sbiancanti che esaltano la bellezza di attori e modelli.

E per Miss Teenager Original è già tempo di pensare alla prossima edizione.

Foto: Edoardo Palmesi